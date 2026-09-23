Германия убеждает США разрешить производство перехватчиков к Patriot в Европе

Германия призывает США разрешить производство в Европе ракет-перехватчиков PAC-3 для системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Писториус сообщил журналистам в среду, что на прошлой неделе во время встречи с министром обороны США Питом Хегсет в Вашингтоне он выступил в поддержку производства перехватчиков PAC-3 за пределами США.

"Мы четко дали понять… что предлагаем помочь удовлетворить огромный спрос, возникший на эти и другие американские системы, путем создания производственных линий в Европе и в Германии", – сказал он.

На прошлой неделе Писториус и Хегсет подписали заявление о намерениях относительно совместного производства американских систем вооружения в Европе.

Министр обороны Германии отметил, что ракеты PAC-3 "в общих чертах" подпадают под действие этого соглашения. Однако он добавил, что необходимы дальнейшие переговоры.

"В конечном итоге речь, конечно же, идет об интеллектуальной собственности. Речь также идет о том, согласятся ли на это Пентагон и Белый дом, а также сама компания", – указал Писториус.

Он также добавил, что в настоящее время этот вопрос изучается, и выразил надежду на положительное решение.

Германия также оказывает давление на США, чтобы те разрешили ей производить на своей территории ракеты Tomahawk большой дальности по лицензии. Берлин заключил соглашение с Вашингтоном о закупке этих ракет, что позволило бы военным наносить удары по России с территории Германии. Однако на поставку этого востребованного вооружения существует длинный список ожидания.

Недавно постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в контексте проблем с поставками ракет-перехватчиков для систем заявил, что главная проблема заключается в нехватке соответствующих производственных мощностей.

Между тем государства-члены Евросоюза дали согласие на закупку для Украины американских ракет-перехватчиков для систем Patriot на общую сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита ЕС на общую сумму 90 млрд.