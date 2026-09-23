Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке
Государственный секретарь США Марко Рубио в среду встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Telegram, передает "Европейская правда".
Лавров и Рубио встретились в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Захарова опубликовала фото со встречи Рубио и Лаврова в Нью-Йорке, отметив, что переговоры проходят в закрытом формате.
О деталях переговоров двух министров пока ничего не известно.
Накануне президент Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
После встречи Зеленский заявил, что президент США "положительно относится" к предоставлению Украине лицензий на производство ракет для Patriot.
Также украинский президент сообщил, что на встрече США не просили Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.
В начале встречи Трамп заявлял, что обсудит с Зеленским удары по российским НПЗ.