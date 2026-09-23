Держдеп: рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot ще немає

У Державному департаменті заявили, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це у коментарі DW сказав представник Держдепартаменту Ян Бейтсон, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства, це питання ще обговорюється, незважаючи на вже другу заяву президента США Дональда Трампа про готовність надати Києву таку ліцензію.

"Трамп не сказав, що це буде. Але він багато говорив про українську армію, у них була хороша зустріч між президентом Зеленським і Трампом. Президент Трамп говорив про гарне враження – яке, як ми знаємо, не завжди було. Те, що він говорить про успіхи української армії, це, звичайно, хороший знак. Але як саме буде далі, поки що неясно, саме тому, що дипломатичні переговори тривають саме зараз", – заявив Бейтсон.

Він закликав не розглядати відсутність наразі подробиць цих переговорів як "поганий знак".

Аналізуючи позицію глави Білого дому, Бейтсон зазначив, що той "людина дії" і очікує від сторін військового конфлікту саме таких вчинків.

Нагадаємо, після зустрічі з американським президентом український лідер Володимир Зеленський заявив, що Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot.

Варто зазначити, що 31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.

Також за інформацією FT, наприкінці липня президент США Трамп відмовив Володимиру Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.