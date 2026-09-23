Госдеп: решения о предоставлении Украине лицензий на ракеты для Patriot пока нет

В Государственном департаменте заявили, что США пока не приняли окончательного решения о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом в комментарии DW сказал представитель Госдепартамента Ян Бейтсон, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, этот вопрос еще обсуждается, несмотря на уже второе заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Киеву такую лицензию.

"Трамп не сказал, что это будет. Но он много говорил об украинской армии, у них была хорошая встреча между президентом Зеленским и Трампом. Президент Трамп говорил о хорошем впечатлении – которое, как мы знаем, не всегда было таким. То, что он говорит об успехах украинской армии, это, конечно, хороший знак. Но как именно будет дальше, пока неясно, именно потому, что дипломатические переговоры продолжаются именно сейчас", – заявил Бейтсон.

Он призвал не рассматривать отсутствие на данный момент подробностей этих переговоров как "плохой знак".

Анализируя позицию главы Белого дома, Бейтсон отметил, что тот – "человек действия" и ожидает от сторон военного конфликта именно таких действий.

Напомним, после встречи с американским президентом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Трамп положительно относится к предоставлению лицензий на ракеты для Patriot.

Стоит отметить, что 31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

Также, по информации FT, в конце июля президент США Трамп отказал Владимиру Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.