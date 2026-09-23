В Уельсі розбився навчальний літак британських ВПС

На півночі Уельсу зазнав аварії навчальний літак Королівських повітряних сил Великої Британії, два пілоти зазнали незначних травм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Аварія літака RAF T2 Hawk сталася на острові Англсі під час навчальних польотів Королівських повітряних сил.

Як повідомила поліція Північного Уельсу, на місці події в районі Пенкарнісіог, поблизу авіабази RAF Valley, працюють служби екстреної допомоги.

Зазначається, що пілоти встигли катапультуватися з літака, зазнавши незначних травм.

"Двоє пілотів отримують медичну допомогу через травми, які, як вважається, є незначними, і на цей час немає повідомлень про більш серйозні збитки чи травми", – додали в поліції.

Пожежно-рятувальна служба Північного Уельсу повідомила, що пожежу наразі взято під контроль.

Речник Королівських повітряних сил підтвердив інцидент.

"Триває розслідування, і на цей момент ми не будемо надавати додаткових коментарів", – заявив він.

У соцмережах опублікували момент аварії літака.

🚨 WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 – Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026

Напередодні на військовій базі Повітряних сил США Шпангдалем, що у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц, розбився літак; відомо про одного пораненого внаслідок авіакатастрофи.

24 серпня поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач Gripen Збройних сил Угорщини, пілоту вдалося катапультуватися.

17 серпня навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.