В Уэльсе разбился учебный самолет британских ВВС

На севере Уэльса потерпел крушение учебный самолет Королевских ВВС Великобритании, два пилота получили легкие травмы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Авария самолета RAF T2 Hawk произошла на острове Англси во время учебных полетов Королевских ВВС.

Как сообщила полиция Северного Уэльса, на месте происшествия в районе Пенкарнисиог, недалеко от авиабазы RAF Valley, работают службы экстренной помощи.

Отмечается, что пилоты успели катапультироваться из самолета, получив незначительные травмы.

"Двум пилотам оказывается медицинская помощь в связи с травмами, которые, как считается, являются незначительными, и на данный момент нет сообщений о более серьезных повреждениях или травмах", – добавили в полиции.

Пожарно-спасательная служба Северного Уэльса сообщила, что пожар в настоящее время взят под контроль.

Представитель Королевских ВВС подтвердил инцидент.

"Ведётся расследование, и на данный момент мы не будем давать дополнительных комментариев", – заявил он.

В соцсетях опубликовали момент крушения самолёта.

🚨 WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 – Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026

Накануне на военной базе ВВС США Шпангдалем, расположенной в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, разбился самолет; известно об одном раненом в результате авиакатастрофы.

24 августа вблизи венгерского города Сольнок потерпел крушение истребитель Gripen Вооружённых сил Венгрии, пилоту удалось катапультироваться.

17 августа учебный самолёт Cirrus SR-20 Воздушно-космических сил Франции потерпел крушение в Салон-де-Прованс (французский департамент Буш-дю-Рон) во время учебного полёта.