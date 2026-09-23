Зеленський непрямо підтвердив, що зустрічався з директором ЦРУ

Президент України Володимир Зеленський опосередковано підтвердив, що зустрічався з директором ЦРУ Джоном Реткліффом.

Про це український президент сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Агентство Reuters раніше повідомило, що Зеленський зустрічався з Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії дорогою до Нью-Йорка.

Коментуючи це, Зеленський сказав в інтерв’ю: "Ми не будемо розповідати про те, що у нас була зустріч".

"Але (Реткліфф. – Ред.) він має гарний вигляд", – додав президент.

Зустріч Реткліффа із Зеленським відбулася менш ніж через місяць після того, як глава ЦРУ відвідав Москву для зустрічі з керівництвом російських спецслужб.