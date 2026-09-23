Зеленський непрямо підтвердив, що зустрічався з директором ЦРУ
Новини — Середа, 23 вересня 2026, 17:40 —
Президент України Володимир Зеленський опосередковано підтвердив, що зустрічався з директором ЦРУ Джоном Реткліффом.
Про це український президент сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".
Агентство Reuters раніше повідомило, що Зеленський зустрічався з Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії дорогою до Нью-Йорка.
Коментуючи це, Зеленський сказав в інтерв’ю: "Ми не будемо розповідати про те, що у нас була зустріч".
"Але (Реткліфф. – Ред.) він має гарний вигляд", – додав президент.
Зустріч Реткліффа із Зеленським відбулася менш ніж через місяць після того, як глава ЦРУ відвідав Москву для зустрічі з керівництвом російських спецслужб.
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