Зеленский косвенно подтвердил, что встречался с директором ЦРУ
Новости — Среда, 23 сентября 2026, 17:40 —
Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом.
Об этом украинский президент заявил в интервью The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".
Агентство Reuters ранее сообщило, что Зеленский встречался с Ретклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии по пути в Нью-Йорк.
Комментируя это, Зеленский сказал в интервью: "Мы не будем рассказывать о том, что у нас была встреча".
"Но (Ретклифф. – Ред.) он хорошо выглядит", – добавил президент.
Встреча Ретклиффа с Зеленским состоялась менее чем через месяц после того, как глава ЦРУ посетил Москву для встречи с руководством российских спецслужб.
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