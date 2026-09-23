Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом.

Об этом украинский президент заявил в интервью The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Агентство Reuters ранее сообщило, что Зеленский встречался с Ретклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии по пути в Нью-Йорк.

Комментируя это, Зеленский сказал в интервью: "Мы не будем рассказывать о том, что у нас была встреча".

"Но (Ретклифф. – Ред.) он хорошо выглядит", – добавил президент.

Встреча Ретклиффа с Зеленским состоялась менее чем через месяц после того, как глава ЦРУ посетил Москву для встречи с руководством российских спецслужб.