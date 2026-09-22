Трамп не знає, чи Путін погодиться на тристоронню зустріч з Зеленським у Маямі

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість проведення тристоронньої зустрічі щодо завершення війни з українським президентом Володимиром Зеленським та правителем РФ Владіміром Путіним у Маямі.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав на відкритій частині зустрічі президентом України у Нью-Йорку.

Журналісти поцікавилися у Трампа, чи, на його думку, Путін приїде на його запрошення на саміт G20 у Маямі для тристоронньої зустрічі за участі Зеленського – як це пропонував раніше український президент.

"Ну, я не знаю", – відповів глава Білого дому.

Він нагадав, що зустрічався з Путіним на Алясці у серпні минулого року. За словами Трампа, російський правитель погодиться на ще одну зустріч, вочевидь, маючи на увазі двосторонній формат.

"Я знаю, що він зустрінеться, адже ми вже мали зустріч на Алясці. Гадаю, він погодиться на ще одну. Щодо Маямі – не знаю", – сказав президент США.

Трамп додав, що Путін готовий зустрітися і нібито прагне завершення війни.

"Він готовий зустрітися. Він готовий. Він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, що вони обоє (Путін і Зеленський – ред.) хочуть, щоб війна закінчилася. Чесно кажучи, вже занадто багато людей загинуло, і вони цього не хочуть. Але я думаю, що вони обидва хочуть, щоб війна закінчилася", – відповів американський президент.

Президент США також сказав, що обговорюватиме з українським колегою Володимиром Зеленським удари України по російських нафтопереробних підприємствах та можливість надання Києву ліцензій на виробництво ракет до Patriot.

У виступі на Генеральній асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема", який стосується санкцій проти Росії.