ЗМІ: Путін навряд чи поїде до Трампа на саміт G20

Кремлівський правитель Владімір Путін, ймовірно, пропустить саміт G20 США за участю президента Дональда Трампа.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, наближених до Кремля, ймовірність того, що Путін приєднається до президента Трампа на саміті G20 у Флориді, вкрай мала.

Водночас, як зазначає агентство, господар Кремля планує відвідати Китай для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться під головуванням китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Співрозмовники зазначили, що Путін планує особисто взяти участь у саміті АТЕС вперше з 2017 року.

Закордонні поїздки Путіна обмежені санкціями, міркуваннями безпеки та ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у 2023 році у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей. Проте у 2024 році він відвідав Монголію, незважаючи на те, що ця країна є учасницею Римського статуту – договору, на підставі якого було створено суд.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Кремля також відвідав Китай, Індію, Об’єднані Арабські Емірати, Північну Корею, В’єтнам і низку колишніх радянських республіки, а також США, де Трамп приймав його на саміті на Алясці в серпні минулого року.

Крім того, Трамп і Путін коротко поспілкувалися в кулуарах зустрічі АТЕС у В’єтнамі дев’ять років тому, але офіційних двосторонніх переговорів не проводили.

Російські офіційні особи практично не очікують жодного прогресу в переговорах щодо угоди про припинення війни до саміту G20 і дедалі більше розчаровуються в посланцях Трампа – Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері, повідомили джерела.

Крім того, як зазначає агентство, існує ймовірність того, що президент України Володимир Зеленський з’явиться на саміті G20.

У квітні ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати мають намір запросити правителя Росії Владіміра Путіна на саміт лідерів країн G20, який заплановано на грудень на гольф-курорті президента Дональда Трампа у Маямі, хоча запрошення ще не надіслано.

Державний департамент США зазначав тоді у своїй заяві, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях "двадцятки", оскільки США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту".

А нещодавно стало відомо, що Владімір Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.