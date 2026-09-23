В ООН 50 країн та ЄС закликали Росію до припинення вогню, США не підтримали

50 країн та Європейський Союз зробили спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росії до припинення вогню; Сполучені Штати не приєднались до цієї заяви.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Текст заяви, який у МЗС надали журналістам, було оприлюднено перед засідання Ради безпеки ООН 23 вересня.

Підписанти виявили солідарність з Україною та глибоку стурбованість ескалацією дій Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури по всій Україні.

Вони висловили стурбованість атаками в Чорному морі та підтримали зусилля щодо укладення угоди в Чорному морі з метою забезпечення свободи судноплавства.

Також у заяві нагадують, що з березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. "Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме – це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру", – сказано у тексті заяви.

Також підписанти закликали Росію забезпечити негайне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, насильно переміщених або депортованих українських цивільних осіб, зокрема дітей, а також повне повернення всіх військовополонених та всіх інтернованих осіб як важливі заходи зі зміцнення довіри.

"Україна прагне миру. Ми прагнемо миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та конструктивно долучитися до переговорів щодо досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права", – сказано у заяві.

Заяву підтримали 50 країн та Європейський Союз. Серед країн-підписантів відсутні Сполучені Штати Америки, які відіграють посередницьку роль у переговорах між Україною та Росією.

Країнами, що підтримали заяву, є: Україна, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гондурас, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

Нагадаємо, в Нью-Йорку проходить 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН. У середу очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Напередодні президент США Дональд Трамп закликав російського правителя Владіміра Путіна завершити війну проти України.