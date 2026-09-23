В ООН 50 стран и ЕС призвали Россию к прекращению огня, без участия США

50 стран и Европейский Союз выступили в ООН с совместным заявлением в поддержку Украины, в котором призвали Россию к прекращению огня; Соединённые Штаты не присоединились к этому заявлению.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Текст заявления, предоставленный журналистам МИДом, был обнародован перед заседанием Совета Безопасности ООН 23 сентября.

Подписавшиеся выразили солидарность с Украиной и глубокую обеспокоенность эскалацией действий России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры по всей Украине.

Они выразили обеспокоенность атаками в Черном море и поддержали усилия по заключению соглашения в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства.

Также в заявлении напоминается, что с марта 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. "Мы призываем Россию наконец поступить так же – это необходимый шаг на пути к конструктивной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", – говорится в тексте заявления.

Кроме того, подписанты призвали Россию обеспечить немедленное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, насильно перемещенных или депортированных украинских гражданских лиц, в частности детей, а также полное возвращение всех военнопленных и всех интернированных лиц в качестве важных мер по укреплению доверия.

"Украина стремится к миру. Мы стремимся к миру. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам о достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении.

Заявление поддержали 50 стран и Европейский Союз. Среди стран-подписантов отсутствуют Соединённые Штаты Америки, которые играют посредническую роль в переговорах между Украиной и Россией.

Странами, поддержавшими заявление, являются: Украина, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Напомним, в Нью-Йорке проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В среду ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина завершить войну против Украины.