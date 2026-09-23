Украина и Финляндия подписали Drone Deal

Президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб в среду в Нью-Йорке подписали Drone Deal, предусматривающий совместное производство оборонной продукции.

Как пишет "Европейская правда", об этом Стубб сообщил в X, а также заявили в правительстве Финляндии.

Финляндия и Украина подписали соглашение об укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое Drone Deal, которое создает предпосылки для сотрудничества между странами в сфере оборонных материалов.

Как отметили в финском правительстве, соглашение предложил президент Украины Зеленский во время встречи с премьер-министром Петтери Орпо в Армении в начале мая. Переговоры по документу велись в течение лета и в начале осени.

"Украина развила свой оборонный потенциал и оборонную промышленность таким образом, что нам в Финляндии есть чему у нее поучиться. Подписанное сейчас соглашение является не только способом поддержать оборону Украины, но и конкретным шагом вперед в развитии нашей собственной оборонной промышленности и вооруженных сил, чтобы подготовиться к новым условиям ведения войны, которые стали более технологичными", – отметил Орпо.

Целью соглашения является углубление сотрудничества между Финляндией и Украиной в сфере обороны и безопасности, а также укрепление оборонного потенциала обеих стран, сотрудничество между промышленными предприятиями и технологическое развитие.

Соглашение, среди прочего, предусматривает обмен технологиями и информацией, сотрудничество в области исследований, разработок и инноваций, а также совместные проекты, связанные с промышленным производством, например, в сфере развития технологий беспилотных летательных аппаратов.

Документ также направлен на упрощение административных процессов, в частности в отношении разрешений на экспорт, чтобы передача оборонных материалов и технологий между странами была максимально эффективной.

Finland and Ukraine take their defence cooperation to the next level



Today, we signed a drone deal with @ZelenskyyUa. The agreement enables, among other things, the joint production of defence materiel. Defence sector companies in Finland are ready, and the joint effort can now… pic.twitter.com/UUh2kZPPpk – Alexander Stubb (@alexstubb) September 23, 2026

"Украина нуждается во всей нашей поддержке в своей борьбе. В то же время сотрудничество является взаимовыгодным. Изучая опыт Украины, мы укрепляем собственный потенциал", – подчеркнул президент Финляндии.

В августе сообщалось, что представители финских оборонных компаний в Киеве заключили соглашения о сотрудничестве с украинскими коллегами.

Сообщалось, что финская компания Innokas подписала протокол о намерениях с украинским производителем дронов Airlogix о создании в Финляндии производственных мощностей для выпуска беспилотников.

В этом месяце Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 34-го пакета военной помощи на сумму 290 миллионов евро.