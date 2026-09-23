Зеленський: Путін – "нульовий пацієнт", якого потрібно зупинити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель РФ Владімір Путін є "нульовим пацієнтом", який поширює ідею війни по всьому світу.

Про це він сказав у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що Путін "завжди шукає когось, хто допоможе йому вбивати ще більше людей за кожен кілометр землі, захоплювати ще більше територій і завойовувати іншу країну", замість того щоб зупинитися й керувати власною державою.

"Після всього цього чи можете ви взагалі уявити його без війни? Він – "нульовий пацієнт", той, від кого ця ідея війни продовжує поширюватися далі. І куди б вона не поширювалася, вона приносить лише біль, нестабільність, нові ризики та, звісно, нові кризи", – наголосив президент.

За словами Зеленського, чим більше свободи дій має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших.

Президент пояснив, що Україна використовує удари по російській нафтовій галузі, щоб підірвати здатність РФ фінансувати війну та зупинити Москву.

"Нафта як така не є ціллю України, не є нашою ціллю, як і бензин чи дизель, як і заводи чи порти самі по собі. Наша ціль – здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її, робити її ще жорстокішою та руйнівнішою. Фінанси Росії та її виробництво – ось що треба зупинити, якщо ми хочемо зупинити Путіна", – наголосив він.

У цьому контексті Зеленський звернув увагу на те, що скасування чи послаблення санкцій проти Росії "дарує цій війні більше часу".

"І коли хтось у світі послаблює санкції, послаблює санкції проти російських олігархів, це, можливо, робить життя заможних росіян комфортнішим, але це також дає більше часу – більше часу для Путіна, щоб відправляти бідних людей у зону бойових дій", – додав він.

Зеленський нагадав, що Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні, атакуючи її дронами та ракетами.

"Чи вижила б ваша країна, якби, не дай Боже, вам довелося зіткнутися з чимось подібним до того, з чим стикається Україна?", – звернувся до присутніх президент, закликавши їх приєднатися до зусиль із посилення української протиповітряної оборони.

Як писали, міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що війна Росії проти України є загрозою для всього світу.

Повідомлялося, що 50 країн та Європейський Союз зробили спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росії до припинення вогню; Сполучені Штати не приєднались до цієї заяви.

Напередодні президент США Дональд Трамп закликав російського правителя Владіміра Путіна завершити війну проти України.