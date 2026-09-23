Сибіга на Радбезі ООН: слід зупинити війну, поки Путін не увійшов до вашого дому

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що війна Росії проти України є загрозою для всього світу.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час засідання Радбезу ООН у середу, 23 вересня.

Сибіга заявив, що ця війна не є суто українською чи європейською, а її наслідки відчутні у всьому світі.

У цьому контексті міністр нагадав про блокування Росією українського експорту продовольства у 2022 році та зараз.

"Коли чотири роки тому Росія вперше заблокувала українські порти, ціни на продовольство у світі підскочили на двадцять п’ять відсотків. Найбільше постраждали Африка, Азія та Близький Схід. Зараз, через те, що Путін відмовляється припинити цю війну, Чорне море знову заблоковано. Чотириста мільйонів людей, які залежать від українського зерна, не отримують його", – пояснив Сибіга, додавши, що збитки від цього можуть відчуватися багато років.

Він також нагадав, що Росія вербує чоловіків з Африки, Близького Сходу, Азії та Латинської Америки для участі у своїй війні проти України.

"Ми виявили щонайменше три тисячі найманців із тридцяти семи африканських країн у складі російської армії. І це лише задокументовані випадки. Окрилений своїми інсценованими виборами, Путін тепер планує новий призов у себе в країні та ще агресивніше вербування в Африці, на Близькому Сході, в Азії та Латинській Америці", – додав глава МЗС.

Також, за словами Сибіги, Москва підтримує Іран зброєю, технологіями та розвідданими, а хаос в регіоні та високі ціни на нафту вигідні Росії.

Міністр нагадав про загрозу в Азії, де РФ втягує у війну Північну Корею, дестабілізуючи Корейський півострів.

"Натомість Кім (Чен Ин – ред.) отримує технології, підготовку, ресурси – наприклад, операторів дронів, навчених у Росії. Немає жодних гарантій, що він не використає їх для дестабілізації Корейського півострова та всього Індо-Тихоокеанського регіону", – зазначив він.

Сибіга додав, що у Центральній Азії та на Південному Кавказі Росія використовує економічний тиск та енергетичний шантаж, щоб дестабілізувати своїх сусідів.

Крім того, наголосив міністр, Росія вже веде війну проти Європи, використовуючи підпали, вбивства, порушення повітряного простору, кібератаки, дезінформацію, втручання у вибори, використання енергії, продовольства та міграції як зброї.

"Це не "гібридна" війна. Відмовтеся від цього слова. Війна Росії проти Європи вже не є гібридною. Замість того, щоб захищати мир, Росія поширює війну. Це проблема кожного", – заявив Сибіга.

"Ми мусимо зупинити цю війну зараз. До того, як Путін увійде до вашого дому. Він уже стоїть на порозі", – застеріг він.

Цього тижня міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що загроза з боку РФ є реальною і применшувати її безвідповідально.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.