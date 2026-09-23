Зеленский: Путин – "нулевой пациент", которого нужно остановить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правитель РФ Владимир Путин является "нулевым пациентом", распространяющим идею войны по всему миру.

Об этом он сказал в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что Путин "всегда ищет кого-то, кто поможет ему убивать еще больше людей за каждый километр земли, захватывать еще больше территорий и завоевывать другую страну", вместо того чтобы остановиться и управлять собственным государством.

"После всего этого можете ли вы вообще представить его без войны? Он – "нулевой пациент", тот, от кого эта идея войны продолжает распространяться дальше. И куда бы она ни распространялась, она приносит только боль, нестабильность, новые риски и, конечно, новые кризисы", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, чем больше свободы действий у Путина, тем опаснее становится мир для всех остальных.

Президент пояснил, что Украина использует удары по российской нефтяной отрасли, чтобы подорвать способность РФ финансировать войну и остановить Москву.

"Нефть как таковая не является целью Украины, не является нашей целью, как и бензин или дизель, как и заводы или порты сами по себе. Наша цель – способность России финансировать эту войну, затягивать её, делать её ещё более жестокой и разрушительной. Финансы России и её производство – вот что нужно остановить, если мы хотим остановить Путина", – подчеркнул он.

В этом контексте Зеленский обратил внимание на то, что отмена или ослабление санкций против России "даёт этой войне больше времени".

"И когда кто-то в мире ослабляет санкции, ослабляет санкции против российских олигархов, это, возможно, делает жизнь состоятельных россиян более комфортной, но это также дает больше времени – больше времени Путину, чтобы отправлять бедных людей в зону боевых действий", – добавил он.

Зеленский напомнил, что Россия каждый час создает угрозу для жизни в Украине, атакуя её дронами и ракетами.

"Выжила бы ваша страна, если бы, не дай Бог, вам пришлось столкнуться с чем-то подобным тому, с чем сталкивается Украина?", – обратился к присутствующим президент, призвав их присоединиться к усилиям по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Как сообщалось, министр иностранных дел Андрей Сибига в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что война России против Украины представляет угрозу для всего мира.

Сообщалось, что 50 стран и Европейский Союз сделали совместное заявление в поддержку Украины в ООН, в котором призвали Россию к прекращению огня; Соединённые Штаты не присоединились к этому заявлению.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал российского правителя Владимира Путина завершить войну против Украины.