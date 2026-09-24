Зеленский опроверг слухи в СМИ о "напряженной" встрече с фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский опроверг слухи в СМИ о том, что его встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Нью-Йорке, запись которого передают Новости.live и Укринформ, пишет "Европейская правда".

Зеленский назвал переговоры с фон дер Ляйен "абсолютно позитивными". По его словам, стороны договорились искать решения по дальнейшему финансированию Украины.

"У меня были несложные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, потому что они были подготовлены. Мы с ней поговорили по телефону до этого, мы обсудили некоторые вопросы", – сказал он.

По словам украинского президента, во время встречи они поговорили о дефиците финансирования, который возникает, в частности, из-за роста стоимости войны.

Также он отметил, что во время встречи обсуждался вопрос привязки части европейского финансирования к принятию украинским парламентом необходимых законов.

Зеленский подчеркнул, что из-за войны Верховная Рада не может работать в обычном режиме.

"Я объяснил, что парламент будет поддерживать [законопроекты], но рассчитывать на то, что парламент будет работать так, как он работает в обычной стране, в обычное мирное время, – невозможно", – отметил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина направит финансовую команду для переговоров о возможности досрочного получения части средств из второго транша.

"Мы договорились, они посоветуются и подумают, как выделить часть денег из второго транша, ускорить выделение средств, потому что нам нужны деньги на дроны", – сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что не считает переговоры с фон дер Ляйен сложными.

"Встреча была, кстати, абсолютно позитивной. Я не знаю, откуда пошел такой месседж. Я бы даже сказал, что это была очень позитивная встреча", – добавил он.

Напомним, накануне Bloomberg писало, что встреча Зеленского и председателя Европейской комиссии в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов представил Рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения состояние выполнения Украиной обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.

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