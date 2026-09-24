У Молдові знайшли уламки, ймовірно, російської "Гербери" з камерою

У Молдові у районі Флорешти поліція виявила уламки дрона, який за своїми характеристиками нагадує "Герберу", а також був оснащений вбудованою камерою.

Про це йдеться у відповідній заяві, яку поліція опублікувала у Facebook, передає "Європейська правда".

Експерти з підрозділу технічної експертизи та вибухотехніки поліції Молдови попередньо встановили, що безпілотник, виявлений у районі Флорешти, має характеристики, притаманні моделі "Гербера", яку використовує РФ.

Фото: Facebook

Також, як свідчать попередні висновки, це перший випадок виявлення безпілотника такого типу на території Молдови; він був оснащений вбудованою камерою.

Експерти встановили, що дрон зіштовхнувся з деревом, після чого впав на землю та вибухнув. Поліція продовжує розслідування з метою встановлення точної моделі, виробника, технічних характеристик та всіх обставин інциденту.

Точна ідентифікація дрона буде підтверджена після проведення спеціалізованої криміналістичної експертизи.

Фото: Facebook

Цього дня президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів, внаслідок якого в Молдову кілька разів залітали дрони. Тоді вона заявила, що вранці 24 вересня чотири російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови, і "принаймні один із них вибухнув на півночі країни".

Також уночі 24 вересня у Румунії підіймали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону. Пізніше стало відомо, що у повіті Сучава розбився дрон – місцева влада призупинила навчання у школах регіону.