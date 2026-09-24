У Молдові знайшли уламки, ймовірно, російської "Гербери" з камерою
Новини — Четвер, 24 вересня 2026, 11:17 —
У Молдові у районі Флорешти поліція виявила уламки дрона, який за своїми характеристиками нагадує "Герберу", а також був оснащений вбудованою камерою.
Про це йдеться у відповідній заяві, яку поліція опублікувала у Facebook, передає "Європейська правда".
Експерти з підрозділу технічної експертизи та вибухотехніки поліції Молдови попередньо встановили, що безпілотник, виявлений у районі Флорешти, має характеристики, притаманні моделі "Гербера", яку використовує РФ.
Також, як свідчать попередні висновки, це перший випадок виявлення безпілотника такого типу на території Молдови; він був оснащений вбудованою камерою.
Експерти встановили, що дрон зіштовхнувся з деревом, після чого впав на землю та вибухнув. Поліція продовжує розслідування з метою встановлення точної моделі, виробника, технічних характеристик та всіх обставин інциденту.
Точна ідентифікація дрона буде підтверджена після проведення спеціалізованої криміналістичної експертизи.
Цього дня президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів, внаслідок якого в Молдову кілька разів залітали дрони. Тоді вона заявила, що вранці 24 вересня чотири російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови, і "принаймні один із них вибухнув на півночі країни".
Також уночі 24 вересня у Румунії підіймали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону. Пізніше стало відомо, що у повіті Сучава розбився дрон – місцева влада призупинила навчання у школах регіону.