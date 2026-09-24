Санду заявила про вибух дрона на території Молдови під час атаки РФ на Україну

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів, внаслідок якого в Молдову кілька разів залітали дрони.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Санду заявила, що вранці 24 вересня чотири російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови, і "принаймні один із них вибухнув на півночі країни".

"Війна, яку веде Росія, ставить під загрозу всю Європу. Ми засуджуємо цю війну і солідарні з Україною", – наголосила президентка Молдови.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня РФ вчинила чергову масовану атаку на українську територію. Зокрема росіяни вдарили по Києву балістикою: станом на ранок відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.

Також уночі 24 вересня у Румунії підіймали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону. Пізніше стало відомо, що у повіті Сучава в Румунії розбився дрон – місцева влада призупинила навчання у школах регіону.

Підіймала військову авіацію через російську атаку на Україну також і Польща.