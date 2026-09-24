В Молдове нашли обломки, вероятно, российской "Герберы" с камерой

В Молдове в районе Флорешты полиция обнаружила обломки дрона, который по своим характеристикам напоминает "Герберу", а также был оснащен встроенной камерой.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое полиция опубликовала в Facebook, передает "Европейская правда".

Эксперты из подразделения технической экспертизы и взрывотехники полиции Молдовы предварительно установили, что беспилотник, обнаруженный в районе Флорешти, имеет характеристики, характерные для модели "Герберы", которую использует РФ.

Фото: Facebook

Кроме того, как свидетельствуют предварительные выводы, это первый случай обнаружения беспилотника такого типа на территории Молдовы; он был оснащен встроенной камерой.

Эксперты установили, что дрон столкнулся с деревом, после чего упал на землю и взорвался. Полиция продолжает расследование с целью установления точной модели, производителя, технических характеристик и всех обстоятельств инцидента.

Точная идентификация дрона будет подтверждена после проведения специализированной криминалистической экспертизы.

Фото: Facebook

В этот день президент Молдовы Мая Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов, в результате которого в Молдову несколько раз залетали дроны. Тогда она заявила, что утром 24 сентября четыре российских беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы, и "по крайней мере один из них взорвался на севере страны".

Также ночью 24 сентября в Румынии поднимали истребители в воздух из-за беспилотников недалеко от украинско-румынской границы. Позже стало известно, что в районе Сучавы разбился дрон – местные власти приостановили занятия в школах региона.