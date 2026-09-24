Зеленський обговорив із Рютте посилення ППО на тлі атак Росії

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо наслідків російських обстрілів.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що провів зустріч з Рютте у Нью-Йорку у той час, коли Росія трьома хвилями вдарила балістикою по Києву.

"Я детально поінформував Марка про всі наслідки, про руйнування, про жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці", – заявив він.

Президент зауважив, що Україна навчилася збивати крилаті ракети, дрони, а зараз шукає рішення проти реактивних "Шахедів", й має хороші результати. Втім, він наголосив: проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до Patriot.

"Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки. Дякую, Марку, за готовність шукати рішення. Це дуже важливо і для країн – членів НАТО на тлі постійних погроз Росії піти далі та руйнувати життя інших народів", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня РФ вчинила чергову масовану атаку на українську територію. Зокрема росіяни вдарили по Києву балістикою: станом на ранок відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів, внаслідок якого в Молдову кілька разів залітали дрони. Тоді вона заявила, що вранці 24 вересня чотири російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови, і "принаймні один із них вибухнув на півночі країни".

Також уночі 24 вересня у Румунії підіймали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону. Пізніше стало відомо, що у повіті Сучава в Румунії розбився дрон – місцева влада призупинила навчання у школах регіону.