Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО на фоне атак России

Президент Владимир Зеленский поговорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о последствиях российских обстрелов.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что провел встречу с Рютте в Нью-Йорке в то время, когда Россия тремя волнами нанесла ракетные удары по Киеву.

"Я подробно проинформировал Марка обо всех последствиях, о разрушениях, о жертвах. Это постоянная реальность, в которой живет Украина. Невозможно в одиночку противостоять этому террору, направленному против жизни", – заявил он.

Президент отметил, что Украина научилась сбивать крылатые ракеты, дроны, а сейчас ищет решение против реактивных "Шахедов" и добивается хороших результатов. Впрочем, он подчеркнул: против баллистических ракет пока работают только перехватчики типа Patriot.

"Обсудили наши потребности в них и то, как можно обеспечить зимний пакет поддержки. Спасибо, Марк, за готовность искать решения. Это очень важно и для стран – членов НАТО на фоне постоянных угроз России пойти дальше и разрушать жизнь других народов", – добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила очередную массированную атаку на украинскую территорию. В частности, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами: по состоянию на утро известно о двух погибших и восьми раненых.

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов, в результате которого в Молдову несколько раз залетали дроны. Тогда она заявила, что утром 24 сентября четыре российских беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы, и "по крайней мере один из них взорвался на севере страны".

Также ночью 24 сентября в Румынии поднимали истребители в воздух из-за беспилотников недалеко от украинско-румынской границы. Позже стало известно, что в районе Сучавы разбился дрон – местные власти приостановили занятия в школах региона.