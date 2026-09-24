Учасники Кримської платформи закликали посилити міжнародні санкції проти Росії

Глави держав і урядів та представники держав і міжнародних організацій, які беруть участь у Шостому саміті Міжнародної кримської платформи, закликали міжнародну спільноту й надалі підтримувати Україну та посилити санкційний тиск на Росію.

Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту, оприлюдненій Європейською комісією, пише "Європейська правда".

Зокрема, учасники саміту заявили, що підтримують міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення фінансових ресурсів для підтримки та відбудови України, а також для компенсації збитків, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих, скоординованих та послідовних заходів, зокрема посилити міжнародні санкції проти Російської Федерації, зокрема проти осіб, компаній та секторів, причетних до ведення збройної агресії проти України, незаконної окупації частини території України, експлуатації так званого "тіньового флоту" або обходу санкцій, а також посилити міжнародну координацію з метою запобігання обходу санкцій", – йдеться у заяві.

Крім того глави держав та урядів закликали посилити міжнародні зусилля з метою забезпечення звільнення всіх цивільних осіб та політичних в’язнів, яких незаконно утримує Росія. А також – посилити міжнародні зусилля, щоб повернути до України незаконно вивезених дітей.

Також учасники підтвердили свою готовність і надалі надавати Україні політичну, дипломатичну, економічну, гуманітарну та іншу підтримку.

Шостий саміт міжнародної Кримської платформи пройшов у Нью-Йорку 23 вересня.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Україна натомість пропонує ЄС замінити Усманова і Фрідмана у санкційному списку іншими олігархами: Владіміром Лісіним і Владіміром Потаніним.