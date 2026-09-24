Участники Крымской платформы призвали усилить международные санкции против РФ

Главы государств и правительств, а также представители государств и международных организаций, участвовавшие в Шестом саммите Международной крымской платформы, призвали международное сообщество и в дальнейшем поддерживать Украину и усилить санкционное давление на Россию.

Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита, обнародованном Европейской комиссией, пишет "Европейская правда".

В частности, участники саммита заявили, что поддерживают международные усилия, направленные на обеспечение финансовых ресурсов для поддержки и восстановления Украины, а также для компенсации убытков, причиненных вооруженной агрессией Российской Федерации.

"Мы призываем международное сообщество принять решительные, скоординированные и последовательные меры, в частности усилить международные санкции против Российской Федерации, в том числе против лиц, компаний и секторов, причастных к ведению вооруженной агрессии против Украины, незаконной оккупации части территории Украины, эксплуатации так называемого "теневого флота" или обходу санкций, а также усилить международную координацию с целью предотвращения обхода санкций", – говорится в заявлении.

Кроме того, главы государств и правительств призвали активизировать международные усилия с целью обеспечения освобождения всех гражданских лиц и политических заключённых, незаконно удерживаемых Россией. А также – активизировать международные усилия, чтобы вернуть в Украину незаконно вывезенных детей.

Также участники подтвердили свою готовность и в дальнейшем оказывать Украине политическую, дипломатическую, экономическую, гуманитарную и иную поддержку.

Шестой саммит международной Крымской платформы прошел в Нью-Йорке 23 сентября.

Напомним, Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Украина же предлагает ЕС заменить Усманова и Фридмана в санкционном списке другими олигархами: Владимиром Лисиным и Владимиром Потаниным.