Глава МЗС Німеччини: російська агресія в Європі вийшла на новий рівень

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про ескалацію агресії Росії проти Європи.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Вадефуль, "гібридні атаки Росії проти тих, хто підтримує Україну та міжнародне право, вийшли на новий рівень".

У цьому контексті він згадав про спробу теракту в аеропорту Лейпцига на початку серпня, заявивши, що Росія намагалася підірвати два українські вантажні літаки за допомогою дрона, оснащеного вибухівкою.

"Це не поодинокий приклад безрозсудної та небезпечної ескалації з боку Росії в Європі, і ми не повинні забувати, що наслідки цієї війни відчуваються в усьому світі", – сказав Вадефуль.

Глава німецького МЗС наголосив, що Росія "поглиблює голод і недоїдання у всьому світі", оскільки українське зерно не може бути експортовано через атаки на порти.

Він знову закликав до повного й негайного припинення вогню, а також до обміну військовополоненими.

"Нам необхідно повернутися до переговорів, що проводяться в дусі доброї волі та на основі принципів міжнародного права, що прокладе шлях до всеосяжного, справедливого й міцного миру", – підкреслив Вадефуль.

Україна готова до таких переговорів, але Росія продовжує відмовлятися, зазначив він.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про попередження від ЦРУ про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.