Глава МИД Германии: российская агрессия в Европе вышла на новый уровень

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об эскалации агрессии России против Европы.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вадефуль, "гибридные атаки России против тех, кто поддерживает Украину и международное право, вышли на новый уровень".

В этом контексте он упомянул о попытке теракта в аэропорту Лейпцига в начале августа, заявив, что Россия пыталась взорвать два украинских грузовых самолета с помощью дрона, оснащенного взрывчаткой.

"Это не единичный пример безрассудной и опасной эскалации со стороны России в Европе, и мы не должны забывать, что последствия этой войны ощущаются во всем мире", – сказал Вадефуль.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что Россия "усугубляет голод и недоедание во всем мире", поскольку украинское зерно не может быть экспортировано из-за атак на порты.

Он вновь призвал к полному и немедленному прекращению огня, а также к обмену военнопленными.

"Нам необходимо вернуться к переговорам, проводимым в духе доброй воли и на основе принципов международного права, что проложит путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", – подчеркнул Вадефуль.

Украина готова к таким переговорам, но Россия продолжает отказываться, отметил он.

Напомним, СМИ сообщили о предупреждении от ЦРУ о российском нападении с помощью дронов на Испанию, Францию или Италию.

Между тем премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.