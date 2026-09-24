"Ніхто не задоволений": ЗМІ дізнались про настрої в ЄС після зняття санкцій з Усманова

Успішні зусилля Франції щодо виключення узбецько-російського олігарха Алішера Усманова зі списку санкцій залишили гіркий післясмак серед посадовців і дипломатів у Брюсселі, які тепер побоюються створення небезпечного прецеденту.

Про це йдеться у матеріалі Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Після кількох днів напружених переговорів ЄС вирішив виключити із санкційного списку двох відомих російських олігархів – Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана, які роками оскаржували запроваджені проти себе обмеження.

Відтепер Усманов і Фрідман знову можуть вільно в’їжджати на територію ЄС і користуватися своїми особистими активами.

Як зазначає видання, у Брюсселі посадовці та дипломати зараз оговтуються від цього болючого епізоду та поспішають мінімізувати незручне враження, яке він залишив після себе.

Щоб компенсувати цей удар, держави-члени домовилися продовжити дію санкцій стосовно майже 3 тисяч осіб на безпрецедентні 36 місяців і запобігти небажаним вето в майбутньому.

Проте гіркий післясмак залишається.

"Це був найгірший момент", – сказав один із дипломатів.

Інший співрозмовник видання додав: "Ніхто не задоволений цим".

Ірландія, яка виступила посередником у досягненні цього хиткого компромісу, назвала ситуацію "складною".

На початку цього місяця Франція шокувала своїх колег, коли раптово приєдналася до Словаччини та попросила виключити Усманова зі списку. Французький посол лаконічно послався на питання "національної безпеки".

Пізніше з’ясувалося, що питання "національної безпеки" було спробою звільнити двох французьких громадян, затриманих в Азербайджані.

Наступного дня після виключення Усманова зі списку Азербайджан помилував і звільнив француза Мартіна Раяна, якого було засуджено до 10 років ув’язнення за нібито шпигунство на користь французького уряду.

Хоча французькі зусилля з визволення своїх громадян, що перебувають в ув'язненні, викликають співчуття, існує занепокоєння, що Париж відкрив скриньку Пандори і створив небезпечний прецедент, який спонукатиме олігархів купувати собі вихід із санкцій.

"Уся ця справа показує, що принцип одностайності шкодить усім, навіть Франції. Нам терміново потрібно домагатися кваліфікованої більшості при ухваленні санкцій", – зазначило інше джерело.

Наступне випробування відбудеться в жовтні, коли держави-члени намагатимуться розширити чорний список, додавши до нього понад 1 600 імен фізичних осіб та назв компаній – це буде найбільше доповнення за всю історію.

Поки що невідомо, чи історія з Усмановим зміцнить рішучість урядів, чи змусить їх бути обережнішими за столом переговорів – або ж відкриє двері для подібних Усманову запитів.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

В Україні це рішення назвали невиправданим та повідомили, що пропонуватимуть ЄС нові рішення щодо санкцій.

Більше читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.