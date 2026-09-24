"Никто не доволен": СМИ узнали о настроениях в ЕС после снятия санкций с Усманова

Успешные усилия Франции по исключению узбекско-российского олигарха Алишера Усманова из санкционного списка оставили горькое послевкусие у чиновников и дипломатов в Брюсселе, которые теперь опасаются создания опасного прецедента.

Об этом говорится в материале Euronews, сообщает "Европейская правда".

После нескольких дней напряжённых переговоров ЕС решил исключить из санкционного списка двух известных российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана, которые годами оспаривали введённые против них ограничения.

Отныне Усманов и Фридман снова могут свободно въезжать на территорию ЕС и распоряжаться своими личными активами.

Как отмечает издание, в Брюсселе чиновники и дипломаты сейчас приходят в себя после этого болезненного эпизода и спешат минимизировать неловкое впечатление, которое он оставил после себя.

Чтобы компенсировать этот удар, государства-члены договорились продлить действие санкций в отношении почти 3 тысяч лиц на беспрецедентные 36 месяцев и предотвратить нежелательное вето в будущем.

Однако горькое послевкусие остаётся.

"Это был самый худший момент", – сказал один из дипломатов.

Другой собеседник издания добавил: "Никто не доволен этим".

Ирландия, выступившая посредником в достижении этого шаткого компромисса, назвала ситуацию "сложной".

В начале этого месяца Франция шокировала своих коллег, когда неожиданно присоединилась к Словакии и попросила исключить Усманова из списка. Французский посол лаконично сослался на соображения "национальной безопасности".

Позже выяснилось, что соображения "национальной безопасности" были попыткой освободить двух французских граждан, задержанных в Азербайджане.

На следующий день после исключения Усманова из списка Азербайджан помиловал и освободил француза Мартина Райана, приговоренного к 10 годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу французского правительства.

Хотя усилия Франции по освобождению своих граждан, находящихся в заключении, вызывают сочувствие, существует опасение, что Париж открыл ящик Пандоры и создал опасный прецедент, который будет побуждать олигархов покупать себе выход из-под санкций.

"Все это дело показывает, что принцип единогласия вредит всем, даже Франции. Нам срочно нужно добиваться квалифицированного большинства при принятии санкций", – отметил другой источник.

Следующее испытание состоится в октябре, когда государства-члены будут пытаться расширить черный список, добавив в него более 1 600 имен физических лиц и названий компаний – это будет самое крупное дополнение за всю историю.

Пока неизвестно, укрепит ли история с Усмановым решимость правительств, заставит ли их быть осторожнее за столом переговоров – или же откроет дверь для запросов, подобных делу Усманова.

Напомним, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

В Украине это решение назвали неоправданным и сообщили, что будут предлагать ЕС новые решения по санкциям.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.