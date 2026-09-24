ЄС схвалив виділення Україні близько 3 млрд євро за реформи

Найближчим часом Україна отримає майже 3 млрд євро після схвалення Радою ЄС восьмого чергового траншу в рамках Ukraine Facility.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні наголошується, що майже 800 млн євро з цієї суми будуть надані вперше за рахунок кредиту на підтримку України.

"Затверджений сьогодні транш свідчить про успішне виконання Україною десяти цільових заходів. На сьогодні Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених Планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів", – зазначили в Раді ЄС.

Крім того, 24 вересня Рада ЄС також внесла зміни до "Плану України", включивши до нього добровільний фінансовий внесок від Норвегії у розмірі приблизно 92 млн євро у вигляді безповоротної допомоги.

Механізм підтримки України дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 млн євро протягом минулого року.

У середу "ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.

Як відомо, ще 24 серпня Україна подала запит на виплату частини 5-го, 7-го та 8-го траншів "Плану України" (Ukraine Plan) механізму надання підтримки Україні – Ukraine Facility" на суму 3 млрд євро.

Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.

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