ЕС одобрил выделение Украине около 3 млрд евро на реформы

В ближайшее время Украина получит почти 3 млрд евро после одобрения Советом ЕС восьмого очередного транша в рамках Ukraine Facility.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что почти 800 млн евро из этой суммы будут предоставлены впервые за счет кредита на поддержку Украины.

"Утвержденный сегодня транш свидетельствует об успешном выполнении Украиной десяти целевых мер. На сегодняшний день Украина выполнила 84 из 95 целевых мер, предусмотренных Планом, что составляет примерно 88% от запланированных на данный момент мер", – отметили в Совете ЕС.

Кроме того, 24 сентября Совет ЕС также внес изменения в "План Украины", включив в него добровольный финансовый взнос от Норвегии в размере примерно 92 млн евро в виде безвозвратной помощи.

Механизм поддержки Украины позволяет государствам-членам ЕС, третьим странам и международным организациям вносить добровольные взносы. Швеция уже внесла дополнительные добровольные взносы на общую сумму более 253 млн евро в течение прошлого года.

В среду "ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы провела Украина для получения этого транша.

Как известно, еще 24 августа Украина подала запрос на выплату части 5-го, 7-го и 8-го траншей "Плана Украины" (Ukraine Plan) – механизма оказания поддержки Украине "Ukraine Facility" – на сумму 3 млрд евро.

Совет ЕС 30 июля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году для покрытия бюджетных потребностей.

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