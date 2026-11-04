Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" звинуватила війну в Ірані у поразці Трампа на виборах

Співголова німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель заявила, що поразку республіканців на проміжних виборах до Конгресу США спричинила війна в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Вайдель зазначила, що поразка партії президента США Дональда Трампа на проміжних виборах не є чимось незвичайним. Але звинуватила в ній війну Сполучених Штатів та Ірану.

"Масштаби поразки республіканців вражають, і їх можна пояснити насамперед руйнівними наслідками війни в Ірані. Трамп обіцяв не проводити інтервенціоністську зовнішню політику. Ця порушена обіцянка обернулася проти республіканців", – сказала Вайдель.

Політикиня заявила, що в інтересах Німеччини та Європи – якнайшвидше завершення воєн в Ірані та в Україні.

Маркус Фронмайєр, речник фракції "Альтернативи для Німеччини" з питань зовнішньої політики, наголосив на спільних позиціях своєї партії та республіканців Трампа.

Фронмайєр назвав втрату республіканською більшістю в Конгресі невдачею для політичних партнерів своєї партії, але зазначив, що наслідки для Німеччини будуть обмеженими.

"Дональд Трамп, як президент, залишається головним авторитетом, що визначає напрямок зовнішньої політики своєї країни", – заявив речник партії.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детальніше про це: Погано для Трампа, добре для Києва: як вибори змінюють Конгрес і що це означає для України.