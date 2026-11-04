Лідери Молдови прокоментували звіт ЄС: працюватимем над збереженням темпів реформ

Президентка Молдови Мая Санду та голова парламенту, лідер партії PAS Ігор Гросу прокоментували звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Санду зазначила, що "звіт про Молдову відображає роботу, виконану за останній рік для приведення країни у відповідність до стандартів ЄС".

"За останні 12 місяців ми досягли прогресу за всіма 33 переговорними розділами. Ми поставили собі за мету завершити переговори про вступ до 2028 року. Європейська комісія вважає цю мету амбітною, але досяжною, якщо ми збережемо темпи реформ. Ця оцінка має додати нам впевненості в тому, що, продовжуючи працювати, ми зможемо досягти цілей, які поставили перед собою як країна", – заявила президентка.

Санду також підкреслила, що звіт вказує на напрямки, "у яких Молдові ще належить досягти результатів: застосування прийнятих законів та конкретні успіхи у розслідуванні справ про корупцію".

"Ми знаємо, що нам потрібно робити. Дякую всім, хто щодня виконує цю роботу – у державних установах, громадянському суспільстві та приватному секторі. Продовжуємо", – додала вона.

Голова парламенту та лідер PAS Ігор Гросу заявив, що звіт про розширення "підтверджує, що наша країна рухається шляхом вступу до ЄС".

"Цифри говорять самі за себе: за останній рік Молдова досягла прогресу за всіма 33 переговорними розділами. (…) У нас є результати, чіткий план і ще багато роботи попереду. (…) Ми працюватимемо над тим, щоб зберегти нинішні темпи реформ і завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до початку 2028 року", – заявив Гросу.

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.

Дорожні карти, створені Брюсселем на шляху вступу країн до ЄС, дозволяють стверджувати визнання Євросоюзом того факту, що Молдова вже обігнала Україну в процесі євроінтеграції.