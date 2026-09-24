Кремль відреагував на запрошення Путіна на саміт G20 у Маямі

Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував запрошення США для очільника Кремля Владіміра Путіна відвідати саміт G20.

Про це він сказав "Интерфаксу", передає "Європейська правда".

У Пєскова запитали, чи отримали в Кремлі запрошення для Путіна на саміт G20 від адміністрації США, на що він заявив, що Росія "вдячна американській стороні за це запрошення".

"Ми вітаємо це запрошення, і ми визначимося, а далі опрацюємо це питання через дипломатичні канали", – сказав він.

Зазначимо, напередодні державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.