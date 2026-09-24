Кремль отреагировал на приглашение Путина на саммит G20 в Майами

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приглашение США, адресованное главе Кремля Владимиру Путину, посетить саммит G20.

Об этом он сообщил "Интерфаксу", передает "Европейская правда".

У Пескова спросили, получили ли в Кремле приглашение для Путина на саммит G20 от администрации США, на что он заявил, что Россия "благодарна американской стороне за это приглашение".

"Мы приветствуем это приглашение, и мы определимся, а дальше проработаем этот вопрос по дипломатическим каналам", – сказал он.

Отметим, накануне государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Президент Владимир Зеленский считает, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.