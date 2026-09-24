Сербська нафтова компанія, що належить Росії, хоче нове звільнення від санкцій США

Сербська нафтова компанія NIS, що належить Росії та управляє єдиним у країні нафтопереробним заводом, заявила у четвер, 24 вересня, що подала заявку на нове звільнення від санкцій США.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

Заявку компанія подала з метою продовжити діяльність після 30 вересня, коли закінчується термін дії поточного звільнення від санкцій.

У жовтні минулого року Управління з контролю за іноземними активами США наклало санкції на компанію NIS через її російську власність. Це було частиною ширших заходів, спрямованих проти енергетичного сектору Москви у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Нове звільнення від санкцій дозволить компанії NIS, яка забезпечує до 80% сербського ринку і контрольний пакет акцій якої належить російським компаніям "Газпром Нефть", продовжувати імпортувати сиру нафту до запланованого продажу російської частки угорській нафтогазовій компанії MOL.

У своїй заяві NIS зазначила, що "нормальне функціонування нафтопереробного заводу та стабільне постачання на ринок мають вирішальне значення для забезпечення енергетичної стабільності" в Сербії.

Вашингтон наполягає на продажу російської частки, і NIS домоглася низки тимчасових винятків до завершення угоди.

Нагадаємо, 18 вересня Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Закон, серед іншого, передбачає запровадження мит зі ставкою до 100% проти країн, які найбільше купують російські енергоресурси.

Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію санкцій проти 3 тисяч російських фізичних та юридичних осіб, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.