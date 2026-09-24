Сербская нефтяная компания, принадлежащая России, хочет нового освобождения от санкций США

Сербская нефтяная компания NIS, принадлежащая России и управляющая единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, заявила в четверг, 24 сентября, что подала заявку на новое освобождение от санкций США.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Заявку компания подала с целью продолжить деятельность после 30 сентября, когда истекает срок действия текущего освобождения от санкций.

В октябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против компании NIS из-за её российской собственности. Это было частью более широких мер, направленных против энергетического сектора России в связи с её вторжением в Украину.

Новое освобождение от санкций позволит компании NIS, которая обеспечивает до 80% сербского рынка и контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям "Газпром Нефть", продолжать импортировать сырую нефть до запланированной продажи российской доли венгерской нефтегазовой компании MOL.

В своём заявлении NIS отметила, что "нормальное функционирование нефтеперерабатывающего завода и стабильные поставки на рынок имеют решающее значение для обеспечения энергетической стабильности" в Сербии.

Вашингтон настаивает на продаже российской доли, и NIS добилась ряда временных исключений до завершения сделки.

Напомним, 18 сентября Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Закон, среди прочего, предусматривает введение пошлин со ставкой до 100% против стран, которые больше всего закупают российские энергоресурсы.

Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие санкций против 3 тысяч российских физических и юридических лиц, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.