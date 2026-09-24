У ЄС прокоментували ідею запросити Путіна на саміт G20 у Маямі

Росія залишається членом G20 та має право брати участь в його засіданнях, зокрема на рівні лідерів держав, а ЄС в свою чергу використовує саміти G20 для засудження вторгнення РФ в Україну.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

У ЄС кажуть, що Путін має право брати участь у засіданнях G20, і цю нагоду можна використати для заклику припинити війну проти України.

"Перший пункт, який слід мати на увазі, полягає в тому, що Росія залишається членом G20. Вона, отже, має право брати участь у засіданнях G20, у тому числі на рівні міністрів та лідерів", – заявив Гілл.

Він також нагадав, що "G20 є ключовим форумом для реагування на існуючі та нові глобальні виклики, деякі з яких були створені саме війною Росії проти України".

Також речник Єврокомісії нагадав, що Росія ескалує атаки на цивільне населення України "просто зараз".

"З 2022 року ЄС послідовно та рішуче використовує засідання G20, щоб засудити повномасштабне вторгнення Росії та закликати до його припинення. І те, що я можу сказати сьогодні: такий підхід з точки зору Європейського Союзу продовжуватиметься незалежно від учасників будь-якого засідання G20", – підсумував Олоф Гілл.

Як повідомляла "Європейська правда", речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував запрошення США для Путіна відвідати саміт G20.

Зазначимо, напередодні державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.