В ЕС прокомментировали идею пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Россия остается членом G20 и имеет право участвовать в её заседаниях, в том числе на уровне лидеров государств, а ЕС в свою очередь использует саммиты G20 для осуждения вторжения РФ в Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

В ЕС заявляют, что Путин имеет право участвовать в заседаниях G20, и эту возможность можно использовать для призыва к прекращению войны против Украины.

"Первый момент, который следует иметь в виду, заключается в том, что Россия остается членом G20. Следовательно, она имеет право участвовать в заседаниях G20, в том числе на уровне министров и лидеров", – заявил Хилл.

Он также напомнил, что "G20 является ключевым форумом для реагирования на существующие и новые глобальные вызовы, некоторые из которых были вызваны именно войной России против Украины".

Кроме того, пресс-секретарь Еврокомиссии напомнил, что Россия "прямо сейчас" усиливает атаки на гражданское население Украины.

"С 2022 года ЕС последовательно и решительно использует заседания G20, чтобы осудить полномасштабное вторжение России и призвать к его прекращению. И то, что я могу сказать сегодня: такой подход с точки зрения Европейского Союза будет продолжаться независимо от участников любого заседания G20, – подытожил Хилл.

Как сообщала "Европейская правда", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приглашение США для Путина посетить саммит G20.

Отметим, накануне государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Президент Владимир Зеленский считает, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.