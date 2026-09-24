У Словаччині рейтинг коаліційної партії "Голос" впав до історичного мінімуму

Рейтинг коаліційної партії "Голос" у Словаччині впав до історичного мінімуму й становить лише 6,6%.

Про це пише Aktuality з посиланням на опитування агентства Ipsos, інформує "Європейська правда".

Водночас результати опитування фіксують зростання популярності ультраправої "Республіки" та руху "Словаччина".

Як свідчить опитування, підтримка "Голосу" становить лише 6,6%, і це історичний мінімум, який зафіксувала агенція для цієї партії. З серпня, за даними тієї ж агенції, їхні показники впали на 1,6 процентного пункту.

Згідно з опитуванням, вибори виграла б опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" з результатом 19%. За нею традиційно йшла б партія SMER прем’єр-міністра Роберта Фіцо із результатом 16,9%.

На третьому місці в цьому опитуванні знову опинився ультраправий рух "Республіка" з 12,8%. Рух колишнього прем’єра Ігоря Матовича "Словаччина" готові підтримати 10,7% опитаних.

Натомість п’ятивідсотковий прохідний бар’єр не подолали б угорська "Альянс" із 3,9%, Словацька національна партія із 2,2% та "Право на правду" із 2,2%.

Нагадаємо, нещодавно уряд Словаччини схвалив проєкт поправки до конституції, яка передбачає можливість дострокового розпуску Національної ради через референдум.

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