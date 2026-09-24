В Словакии рейтинг коалиционной партии "Голос" упал до исторического минимума

Рейтинг коалиционной партии "Голос" в Словакии упал до исторического минимума и составляет всего 6,6%.

Об этом пишет Aktuality со ссылкой на опрос агентства Ipsos, сообщает "Европейская правда".

В то же время результаты опроса фиксируют рост популярности ультраправой партии "Республика" и движения "Словакия".

Как показывает опрос, поддержка "Голоса" составляет всего 6,6%, и это исторический минимум, зафиксированный агентством для этой партии. С августа, по данным того же агентства, их показатели упали на 1,6 процентных пункта.

Согласно опросу, выборы выиграла бы оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" с результатом 19%. За ней традиционно следовала бы партия SMER премьер-министра Роберта Фицо с результатом 16,9%.

На третьем месте в этом опросе вновь оказалось ультраправое движение "Республика" с 12,8%. Движение бывшего премьера Игоря Матовича "Словакия" готовы поддержать 10,7% опрошенных.

В то же время пятипроцентный проходной барьер не преодолели бы венгерская "Альянс" с 3,9%, Словацкая национальная партия с 2,2% и "Право на правду" с 2,2%.

Напомним, недавно правительство Словакии одобрило проект поправки к конституции, которая предусматривает возможность досрочного роспуска Национального совета посредством референдума.

Читайте также: Запасной план Фицо: как премьер Словакии готовится потерять власть и быстро её вернуть