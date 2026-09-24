В Италии опровергли публикацию о предупреждении ЦРУ об атаках РФ

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг публикацию испанского издания El Mundo, в которой сообщалось о предупреждении ЦРУ о российском нападении с помощью дронов на Испанию, Францию или Италию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом итальянский министр написал у себя в Х.

В своем посте Крозетто назвал необоснованной информацию, обнародованную испанской газетой.

"Тревога, которую сегодня утром подняла испанская газета – выдвигающая предположения о возможных атаках российских кораблей и дронов на Италию, Испанию и Францию – никому не приносит пользы и не имеет под собой никаких фактических оснований. Мы и так живем в сложные и "напряженные" времена, и никому не нужно еще больше подливать масла в огонь", – подчеркнул он.

El Mundo писала о подробном отчете, подготовленном после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Кроме того, в публикации говорилось, что правительства Испании, Франции и Италии были проинформированы о том, что Россия готовила возможную операцию с использованием дронов против одной из этих стран.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Также об эскалации агрессии России против Европы предупредил и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.