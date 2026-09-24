Рада ЄС офіційно схвалила торговельні преференції для Вірменії після обмежень РФ

Рада ЄС офіційно схвалила тимчасові заходи з лібералізації торгівлі для вірменських товарів, щоб підтримати економіку Вірменії після нещодавніх торговельних обмежень, запроваджених Росією.

Про це у Раді ЄС повідомили журналістам у четвер, 24 вересня, пише "Європейська правда".

Ці заходи лібералізують близько 80% експорту Вірменії до ЄС, скасовуючи ввізні мита на широкий спектр товарів, зокрема на деякі види сільськогосподарської продукції.

Такий тимчасовий преференційний режим діятиме протягом двох років.

Тимчасові заходи сприятимуть підтримці та зміцненню торговельних потоків з Вірменії до ЄС відповідно до цілей Угоди про всеосяжне та розширене партнерство (CEPA). Преференційний режим передбачає певні умови, а також захисні заходи для захисту ринку ЄС у разі, якщо імпорт негативно впливатиме на виробників у ЄС.

Остаточному ухваленню передувало позитивне голосування на пленарному засіданні Європейського парламенту за пропозицію Європейської комісії без внесення поправок.

Тепер регламент підпишуть і опублікують в Офіційному журналі ЄС. Він набуде чинності наступного дня після публікації та застосовуватиметься протягом двох років із дня набуття чинності.

Нагадаємо, у серпні прем’єр Вірменії Нікол Пашинян у межах урядової програми анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу.

Наприкінці травня Росія відкликала свого посла з Вірменії через "зближення" Єревана з ЄС.

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