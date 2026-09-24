Совет ЕС официально одобрил торговые преференции для Армении после ограничений со стороны РФ

Совет ЕС официально одобрил временные меры по либерализации торговли для армянских товаров, чтобы поддержать экономику Армении после недавних торговых ограничений, введенных Россией.

Об этом в Совете ЕС сообщили журналистам в четверг, 24 сентября, пишет "Европейская правда".

Эти меры либерализуют около 80% экспорта Армении в ЕС, отменяя ввозные пошлины на широкий спектр товаров, в частности на некоторые виды сельскохозяйственной продукции.

Такой временный преференциальный режим будет действовать в течение двух лет.

Временные меры будут способствовать поддержанию и укреплению торговых потоков из Армении в ЕС в соответствии с целями Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Преференциальный режим предусматривает определенные условия, а также защитные меры для защиты рынка ЕС в случае, если импорт окажет негативное влияние на производителей в ЕС.

Окончательному принятию предшествовало положительное голосование на пленарном заседании Европейского парламента по предложению Европейской комиссии без внесения поправок.

Теперь регламент будет подписан и опубликован в Официальном журнале ЕС. Он вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться в течение двух лет со дня вступления в силу.

Напомним, в августе премьер Армении Никол Пашинян в рамках правительственной программы анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз.

В конце мая Россия отзвала своего посла из Армении из-за "сближения" Еревана с ЕС.

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