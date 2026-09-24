Латвія заборонила мовлення "Радіо Білорусь"

В Латвії Національна рада з питань електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила мовлення білоруської радіостанції "Радіо Білорусь" на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, NEPLP отримала від іншої компетентної державної установи інформацію про те, що "Радіо Білорусь" загалом поширює однобічну та тенденційну інформацію про війну Росії проти України, виправдовує російську військову агресію в Україні, а також публікує матеріали на підтримку політичного режиму білоруського диктатора Александра Лукашенка.

Рада також зазначає, що радіостанція перебуває під прямим контролем Білоруської державної телерадіокомпанії. Ця організація включена до санкційного списку ЄС за підтримку білоруського режиму та причетність до агресії Росії проти України.

Обмеження на мовлення радіостанції діятиме, доки організація перебуває у санкційному списку.

У NEPLP пояснили, що хоча "Радіо Білорусь" не перебуває під юрисдикцією Латвії, на неї поширюються санкції ЄС. Тому рада зобов’язана обмежити поширення цієї програми на території країни.

Прийняте рішення стосується всіх способів поширення, зокрема через інтернет.

Доступ до сайту білоруської радіостанції radiobelarus.by NEPLP заблокувала ще на початку цього місяця.

Повідомляли також, що в Латвії Національна рада з електронних ЗМІ пропонує заборонити трансляцію на латвійських радіостанціях музики виконавців, щодо яких введено санкції.

У лютому NEPLP закликала депутатів Сейму прийняти рішення про припинення роботи всіх приватних радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою.