Латвия запретила вещание "Радио Беларусь"

В Латвии Национальный совет по вопросам электронных СМИ (NEPLP) запретил вещание белорусской радиостанции "Радио Беларусь" на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, NEPLP получил от другого компетентного государственного органа информацию о том, что "Радио Беларусь" в целом распространяет одностороннюю и тенденциозную информацию о войне России против Украины, оправдывает российскую военную агрессию в Украине, а также публикует материалы в поддержку политического режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Совет также отмечает, что радиостанция находится под прямым контролем Белорусской государственной телерадиокомпании. Эта организация включена в санкционный список ЕС за поддержку белорусского режима и причастность к агрессии России против Украины.

Ограничение на вещание радиостанции будет действовать до тех пор, пока организация находится в санкционном списке.

В NEPLP пояснили, что хотя "Радио Беларусь" не находится под юрисдикцией Латвии, на неё распространяются санкции ЕС. Поэтому совет обязан ограничить распространение этой программы на территории страны.

Принятое решение касается всех способов распространения, в частности через интернет.

Доступ к сайту белорусской радиостанции radiobelarus.by NEPLP заблокировала ещё в начале этого месяца.

Сообщалось также, что в Латвии Национальный совет по электронным СМИ предлагает запретить трансляцию на латвийских радиостанциях музыки исполнителей, в отношении которых введены санкции.

В феврале NEPLP призвала депутатов Сейма принять решение о прекращении работы всех частных радиостанций, вещающих на русском языке.