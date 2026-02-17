У Латвії закликають припинити мовлення приватних російськомовних радіостанцій

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) закликає депутатів Сейму прийняти рішення про припинення роботи всіх приватних радіостанцій, що ведуть мовлення російською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Голова NEPLP Іварс Аболіньш підкреслив, що Латвії не слід фінансувати діяльність приватних радіостанцій російською мовою. За його трактуванням, держава фактично фінансує такі радіостанції, оскільки всі російськомовні станції використовують безкоштовно надані частоти, які є державною власністю і найціннішою частиною бізнесу.

Аболіньш повідомив, що минуло вже більше місяця з того часу, як NEPLP внесло до комісії Сейму з прав людини та громадських справ пропозицію поступово, протягом восьми років, припинити діяльність радіостанцій російською мовою. Він дорікнув голові комісії Лейлі Расімі за те, що вона не включила це питання до порядку денного.

Він також стверджує, що Міністерство культури, очолюване Агнесе Лаце, раніше вже не підтримало цей підхід і не проявило інтересу до дискусій.

Аболіньш закликає інші фракції Сейму – коаліційні "Нова Єдність", Союз "зелених" і селян, опозиційні Національне об'єднання, "Об'єднаний список", "Латвію на першому місці" і "Стабільності!", а також незалежних депутатів "підійти до цього питання по-державному" і підтримати цю пропозицію, припинивши за державні кошти підтримувати радіомовлення російською мовою.

"Латвія перейшла на фінансоване державою освіту тільки латиською мовою, і немає ніяких аргументів, щоб цінні державні ресурси витрачалися на підтримку інформаційного простору російською мовою в комерційному радіосередовищі", – викладає свою позицію Аболіньш.

Нагадаємо, що з 1 січня цього року припинило мовлення громадське російськомовне Латвійське радіо-4.

У липні писали, що Литва може до 2026 року поступово відмовитися від російської мови як другої іноземної мови в школах, посилаючись на зміну уподобань учнів та геополітичні проблеми.

Ще у лютому 2023 року колишня прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте виступила за заміну російської мови як другої іноземної в школах на польську чи латвійську.