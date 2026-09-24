ЄС ввів санкції проти ексочільниці RT France Федорової

Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції проти Ксенії Федорової, колишньої керівниці французького підрозділу російського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT), через її участь у російській гібридній діяльності.

Про це у Раді ЄС повідомили у четвер, пише "Європейська правда".

Федорова – російська медійна діячка та колишня топменеджерка французького підрозділу Russia Today (RT France). У Раді ЄС зазначили, що на цій посаді вона брала участь у реалізації та поширенні редакційної лінії RT France, зокрема проросійських наративів щодо війни Росії проти України.

Після призупинення мовлення RT у ЄС Ксенія Федорова продовжила поширювати у французьких медіа, таких як CNews, Europe 1 та Le JDNews, наративи, співзвучні з тими, які просуває російська влада щодо війни проти України, європейської підтримки України, НАТО та відносин між Росією та Європейським Союзом.

Після оновлення списку санкції ЄС у зв’язку з дестабілізаційною діяльністю Росії поширюються загалом на 81 фізичну та 20 юридичних осіб.

Коментуючи це рішення ЄС, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна "продовжуватиме протидіяти дестабілізаційним діям, що здійснюються Росією на нашій території".

"Ми цілком рішучі: ті, хто вважає, що може безкарно здійснювати дії, спрямовані проти нашої демократії, понесуть за це відповідальність", – написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, 29 липня Міністерство внутрішніх справ Франції видало ордер на депортацію Ксенії Федорової.

У серпні Адміністративний суд Парижа відхилив апеляцію Федорової проти її видворення з країни та заморожування її активів.

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