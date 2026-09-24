ЕС ввел санкции против бывшей главы RT France Федоровой

Совет ЕС принял решение ввести санкции против Ксении Федоровой, бывшей руководительницы французского подразделения российского пропагандистского телеканала Russia Today (RT), в связи с её участием в российской гибридной деятельности.

Об этом в Совете ЕС сообщили в четверг, пишет "Европейская правда".

Федорова – российская медийная деятельница и бывший топ-менеджер французского подразделения Russia Today (RT France). В Совете ЕС отметили, что в этой должности она участвовала в реализации и распространении редакционной линии RT France, в частности пророссийских нарративов о войне России против Украины.

После приостановки вещания RT в ЕС Ксения Федорова продолжила распространять во французских СМИ, таких как CNews, Europe 1 и Le JDNews, нарративы, созвучные тем, которые продвигают российские власти в отношении войны против Украины, европейской поддержки Украины, НАТО и отношений между Россией и Европейским союзом.

После обновления списка санкции ЕС в связи с дестабилизирующей деятельностью России распространяются в общей сложности на 81 физическое и 20 юридических лиц.

Комментируя это решение ЕС, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна "будет продолжать противодействовать дестабилизирующим действиям, совершаемым Россией на нашей территории".

"Мы абсолютно решительны: те, кто считает, что может безнаказанно совершать действия, направленные против нашей демократии, понесут за это ответственность", – написал он в социальной сети Х.

Напомним, 29 июля Министерство внутренних дел Франции выдало ордер на депортацию Ксении Федоровой.

В августе Административный суд Парижа отклонил апелляцию Федоровой против её выдворения из страны и замораживания её активов.

Подробнее на эту тему в статье: От Russia Today до Юлии Мендель. Новый вызов для Франции в борьбе с пропагандой Кремля.