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Ле Пен обіцяє не виводити Францію з командування НАТО, поки йде війна в Україні

Новини — Четвер, 24 вересня 2026, 17:37 — Христина Бондарєва

Кандидатка в президенти Франції від партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, як і раніше, планує вивести країну зі складу інтегрованого командування НАТО, але не робитиме цього, доки триває війна в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у четвер, заяву Ле Пен наводить Politico.

Ле Пен раніше заявляла, що виведе Францію з інтегрованого командування НАТО під час свого першого президентського терміну незалежно від того, що відбуватиметься в Україні. Тепер вона стверджує інше.

"Ми не можемо цього зробити, коли на порозі Європи точиться війна, але, звісно, це (вихід з інтегрованого командування НАТО. – Ред.) все ще те, чого я прагну", – сказала Ле Пен.

Коментуючи переговори президента Емманюеля Макрона з європейськими країнами щодо ядерного стримування Франції, вона назвала цю ініціативу "нечіткою" та "переважно піар-ходом".

Нагадаємо, Ле Пен вважає, що Франція має вийти з інтегрованого командування НАТО, але залишитися членом Альянсу.

Французький лідер Шарль де Голль вийшов зі складу об’єднаного командування НАТО у 1966 році, але це рішення було скасовано у 2009 році за президентства Ніколя Саркозі.

За даними медіа, НАТО готується до цілком реальної можливості того, що наступний президент Франції може завдати Північноатлантичному альянсу серйозної шкоди.

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Франція НАТО
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