Ле Пен обещает не выводить Францию из командования НАТО, пока идет война в Украине

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, как и ранее, планирует вывести страну из состава интегрированного командования НАТО, но не будет этого делать, пока продолжается война в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в четверг; заявление Ле Пен приводит Politico.

Ле Пен ранее заявляла, что выведет Францию из интегрированного командования НАТО в ходе своего первого президентского срока независимо от того, что будет происходить в Украине. Теперь она утверждает обратное.

"Мы не можем этого сделать, когда на пороге Европы идет война, но, конечно, это (выход из интегрированного командования НАТО. – Ред.) по-прежнему то, к чему я стремлюсь", – сказала Ле Пен.

Комментируя переговоры президента Эмманюэля Макрона с европейскими странами по поводу ядерного сдерживания Франции, она назвала эту инициативу "нечеткой" и "преимущественно пиар-ходом".

Напомним, Ле Пен считает, что Франция должна выйти из интегрированного командования НАТО, но остаться членом Альянса.

Французский лидер Шарль де Голль вышел из состава объединенного командования НАТО в 1966 году, но это решение было отменено в 2009 году при президентстве Николя Саркози.

По данным СМИ, НАТО готовится к вполне реальной возможности того, что следующий президент Франции может нанести Североатлантическому альянсу серьезный ущерб.